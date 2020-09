Bücherei lädt zum Leseherbst

Die Bücherei Hohenems hat sich für den Herbst 2020 wieder ganz besondere Aktionen einfallen lassen.

Den Auftakt in den Emser Leseherbst macht am 6. Oktober eine literarische Reise durch Portugal. Gemeinsam mit Gertrud Leimser werden Bücher von portugiesischen Autoren gelesen und anschließend das Werk besprochen. Diese Art der Literaturrunde findet fünfmal im Jahr statt und eine Anmeldung in der Bücherei ist erforderlich. Kinder sind ab dem kommenden Mittwoch, 7. Oktober bis Weihnachten zum wöchentlichen Vorlesen eingeladen. Bei freiem Eintritt werden dabei gemeinsam neue Geschichten entdeckt.

Vom 19. bis 25. Oktober nimmt die Bücherei Hohenems auch an der Aktionswoche „Österreich liest“ teil. Zum Auftakt ist Michael Stavarič zu Gast in der Bücherei und liest aus seinem neuen Roman „Fremdes Licht“. Anfang November findet in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum eine Lesung von Ernst Schmiederer statt, welcher aus seinem Buch “Nawid ist weg. Ein Buch für einen herumirrenden Freund” vorliest. Zusammen mit dem Kulturkreis Hohenems kommt es im November zu einer weiteren Buchvorstellung – Wolfram Secco gibt dabei bei musikalischer Begleitung von „JazzX“ einen Blick in magische Provinzen. Das Team der Bücherei bittet die Besucher dabei, bei jeder Veranstaltung und bei jedem Besuch die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen COVID-19-Maßnahmen zu beachten. MIMA