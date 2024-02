Bücherei Hatlerdorf schließt wegen Umbau

Nach einmonatigen Umbauarbeiten wird am 16. März die Wiedereröffnung gefeiert.

Dornbirn. Ein langgehegter Wunsch des Hatler Büchereiteams geht in Erfüllung: „Ihre“ Bücherei wird umgebaut und nach der Rundumerneuerung feierlich wiedereröffnet. Der Umbau findet in der Zeit vom 13. Februar bis 15. März statt – in dieser Zeit bleibt die Bücherei durchgehend geschlossen. Bis auf ein Zeitschriftenregal, ein DVD-Regal und den Teppichboden wird alles erneuert. „Es wird alles neu gemalt, die Lichter werden erneuert und wir bekommen neue Möbel, sprich Regale und Schreibtisch“, verrät Agnes Klotz, die Leiterin der Bücherei Hatlerdorf.