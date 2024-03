Bücherei Hatlerdorf erstrahlt in neuem Glanz

Vergangenen Samstag feierte die Hatler Bücherei große Neueröffnung.

Dornbirn. „Die Bücherei ist einfach wunderbar, und dass das ganze Jahr!“, schallte es letztes Wochenende durch die neuen Räumlichkeiten der Bücherei Hatlerdorf. Der „Haselmüsle-Chor“ aus Haselstauden brachte es mit einem seiner dargebotenen Lieder wunderbar auf den Punkt, denn die Hatler Bücherei erfreut sich seit ihrem Bestehen (1920 als erste Freihandbibliothek in Vorarlberg gegründet) größter Beliebtheit, was man auch beim Besucheransturm bei der Wiedereröffnungsfeier eindrücklich erkennen konnte.

Nach einmonatigen Umbauarbeiten war es am 16. März so weit, und Büchereileiterin Agnes Klotz und ihr 28-köpfiges Team hießen zahlreiche Gäste beim Neustart herzlich willkommen. Mit dem Umbau und der Rundumerneuerung ging ein langgehegter Wunsch des Hatler Bücherteams in Erfüllung. Bis auf ein Zeitschriftenregal, dem DVD-Regal und dem Teppichboden wurde alles erneuert. „Es wurde frisch gemalt, die Lichter wurden erneuert und wir freuen uns über neue Regale und Schreibtische. Ohne die großzügige finanzielle Unterstützung unserer beiden Träger, der Pfarre Hatlerdorf und der Stadt Dornbirn, sowie dem unermüdlichen Engagement unseres ehrenamtlichen Teams wäre dies nicht möglich gewesen“, erklärte Klotz in der Begrüßungsrede.