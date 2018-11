Bücher von Butlern und Bedrohungen

Autorinnen Nadine Kegele und Verena Roßbacher lasen aus ihren Büchern – mit und ohne Ukulele.

Feldkirch „Die Katze ist zum Kuscheln. Die esse ich sicher nicht – nur im Notfall“, bekräftigte Nadine Kegele , „auch wenn es anders billiger käme.“ Dies klarzustellen war ihr ein Anliegen, betitelte sie doch ihr jüngstes Buch „Und essen werden wir die Katze“. Im Theater am Saumarkt stellte sie am vorigen Mittwoch diese ihre literarische Collage vor. Zusammen mit der Autorin Verena Roßbacher , die aus ihrem Roman „Ich war Diener im Hause Hobbs“ las, gelang ihr ein amüsant klangvoller Literaturabend.

Kegele wie Roßbacher stammen aus Bludenz. Während Kegele vor zwanzig Jahren nach Wien „flüchtete”, wanderte Roßbacher nach Berlin aus. Beide legten bereits mehrere literarische Werke vor. Roßbachers dritter Roman erschien im August und spielt in einem gehobenen Züricher Haushalt und – in nicht unerheblichem Maß – in Feldkirch. Des Helden Ausflug mit seiner Arbeitgeberin, welcher die beiden zu den Höhepunkten der Feldkircher Stadtkulisse führte, brachte ihn ob der unverhofft getroffenen alten Bekannten reichlich in Verlegenheit, Roßbachers Zuhörer wiederum ob der ihnen bekannten Attraktionen von Wochenmarkt und Gutwinski bis zum (unschwer deutbaren) Schokomüüsle zum Schmunzeln. Rossbacher ist seit zehn Jahren am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel als Dozentin tätig. Beim Schreiben griff sie relativ frei auf Lokalitäten zurück und schöpfte zudem aus Erfahrungen, welche sie zu Studienzeiten als Hausmädchen einer Züricher Familie gemacht hatte.