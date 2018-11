Bücher- und Schallplattenflohmarkt

Am kommenden Wochenende gibt es im Wolfurter „Pfadiheim“ allerhand zum Schmökern.

Die letzten Bücher, Schallplatten und sonstigen Tonträger werden noch in die Regale gestellt und dann kann es endlich losgehen. Wolfurts Pfadfinder sind seit Tagen intensiv am Vorbereiten für den großen Flohmarkt in ihrem „Pfadiheim“, wie sie ihre Unterkunft liebevoll nennen. Das tausende Werke umfassende Angebot reicht vom kleinen Bilderbüchlein, über Kinder- und Jugendbücher bis hin zu Romanen oder Sachbüchern. Und nicht zu vergessen sind die Tonträger, allen voran die legendären Schallplatten, welche großes Sammlerinteresse wecken können. Manche Rarität kann also gefunden werden, das große Schmökern am Freitagabend und am Samstag von 9 bis 15 Uhr kann beginnen. Der Erlös des Bücher- und Schallplattenflohmarktes kommt dieses Jahr einem speziellen Kinderprojekt in Malindi (Kenia), welches von der Mellauerin Elisabeth Felder gemeinsam mit den vor Ort betreuenden Schwestern und Bruder Franz (Missionar aus Reuthe/Bezau) betreut wird, zugute. Auf der Homepage www.missfieldsgoesafrica.com finden sich weitere Informationen zu dem Sozialprojekt „Pamoja“.