Bücher teilen, tauschen, wiederverwerten

Wer kennt das nicht: Bücher sind gelesen, zum Wegschmeißen aber viel zu schade. Und was dem einen übrig, ist dem anderen eine große Freude.

Die Marktgemeinde Nenzing hat neuerdings zwei offene Bücherschränke im Ort aufgestellt. Einer befindet sich in Nenzing-Dorf an der Straße „Am Kanal“ beim Mengbächle, der andere am Spielplatz an der Riedstraße in Nenzing-Heimat. Dort können nun Bücher, die man gerne lesen möchte, entnommen oder bereits gelesene Bücher anderen Lesern zur Verfügung gestellt werden. So wird den Büchern ein zweites Leben geschenkt, zudem werden Ressourcen geschont. Die Bücherschränke wurden vom Umweltausschuss der Marktgemeinde angeregt und von Lehrlingen der Firma Geiger gebaut. Betreut wird der Schrank in Nenzing-Dorf von Melitta Gassner, jener in Nenzing-Heimat von Kornelia Spiß. Und schließlich sponserte die Bibliothek Nenzing die Erstbestückung der Bücherschränke.