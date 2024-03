Budgetplanung ohne Abgang kaum möglich

Relativ spät hat auch die Gemeinde Laterns den Finanzhaushalt für das laufende Jahr beschlossen.

„Wie alle Kommunen kämpfen auch wir mit steigenden Fixkosten und darüber hinaus mit beschränkten Einnahmemöglichkeiten. Eine umsichtige Finanzplanung ist deshalb Gebot der Stunde“, erklärt dazu Bürgermeister Gerold Welte. Im Fokus stehen auch in diesem Jahr grundlegende Investitionen zum Erhalt der Infrastruktur und Lebensqualität in der Gemeinde. Deutlich zu Buche schlagen aber auch wieder die gestiegenen Beiträge an den Spitalfonds, den Sozialfonds und den öffentlichen Personennahverkehr. Im Gegenzug, also bei den Finanzmitteln, welche vom Bund an die Gemeinden fließen, ist dies allerdings nicht der Fall ist. Im Gegenteil: Die Ertragsanteile können nicht mit den gestiegenen Kosten Schritt halten. In Kombination mit der Inflation, die sich beispielsweise in höheren Instandhaltungskosten und Energiepreisen niederschlägt, ist eine Budgetplanung ohne Abgang für viele Gemeinden kaum mehr möglich.