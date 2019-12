Budget präsentiert: Dornbirn investiert 43 Millionen Euro

Die Stadt Dornbirn hat am Mittwoch ihren Budgetvoranschlag für 2020 präsentiert. Die Schulden sollen leicht abgebaut werden.

Im Finanzierungshaushalt stehen für diese Aufgaben und Investitionen rund 296,6 Millionen Euro zur Verfügung. Das Budget wird von Bürgermeisterin Andrea Kaufmann am 12. Dezember der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Erstmals erfolgt die Budgetierung in den österreichischen Gemeinden nach einem neuen System. Das neue Budget ist in einen Finanzierungs- und in einen Ergebnishaushalt aufgeteilt, wobei letztlich der Ergebnishaushalt die finanzielle Gesamtsituation abbildet. Der Überschuss beträgt fast 10 Millionen Euro.