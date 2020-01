Budget 2020 Gemeinde Meiningen

Die Gemeindevertretung Meiningen hat in ihrer Sitzung vom 19. Dezember 2019 das Budget für 2020 beschlossen. 1,35 Millionen Euro werden in die Infrastruktur der Gemeinde investiert. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Der Voranschlagsentwurf 2020 der Gemeinde Meiningen zeigt Erträge in der Höhe von 4.606.600 Euro und Aufwendungen in der Höhe von 5.136.300 Euro. Der Ergebnishaushalt zeigt demnach, dass aus der Haushaltsrücklage 529.700 Euro entnommen werden müssen. Die Personalkosten sind im Voranschlag 2020 insgesamt mit rund 1,1 Millionen Euro veranschlagt. „Kein Kostenfaktor ist jedoch in den letzten Jahren derart gestiegen wie der Bereich der Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen“, sagt Bürgermeister Thomas Pinter. Insgesamt sind für Bildungseinrichtungen rund 1,5 Millionen Euro im Voranschlag vorgesehen. Rund 700.000 Euro dieser Aufwendungen werden vom Land Vorarlberg übernommen und zwar in Form von Zuschüssen und Förderungen.