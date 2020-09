Budenzer „Bienenbuffet“ wird weiter ausgebaut

„All you can eat“ heißt es für die Bludenzer Bienen im kommenden Frühling.

„All you can eat“ heißt es für die Bludenzer Bienen im kommenden Frühling. ©Stadt Bludenz

„All you can eat“ heißt es für die Bludenzer Bienen im kommenden Frühling. ©Stadt Bludenz

Bludenz. Bereits seit diesem Jahr können Wildbienen, Käfer und Co. in Bludenz bei den „all you can eat Bienenbuffets“ in der Unterfeld- und Jellerstraße nach Herzenslust schlemmen.

Für die gute, kulinarische Versorgung der nützlichen Brummer wird jetzt schon fleißig vorgesorgt. Die städtischen Gärtner unter der Leitung von Lorenz Bischof legen im Bereich der Sparkassen-Sportarena blütenreiche Magerstandorte für heimische Pflanzen an. Tatkräftige Unterstützung leisten Mitarbeiter des Bauhof Bludenz. Dadurch wird Nahrung und Lebensraum für bestäubende Insekten geschaffen. Die blühenden Standorte werden mit einem Kombination von heimischer Ansaat, Stauden- und Zwiebelpflanzungen angelegt. Zusätzlich bieten Holzhaufen verschiedensten Insekten Unterschlupf.

Mit diesen Flächen werden sogenannte kleine „Biotoptrittsteine“ geschaffen, die den Insekten helfen, die großen Distanzen zwischen den inzwischen von menschlicher Infrastruktur zerschnittenen Naturräumen zu überwinden.