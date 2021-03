Buckingham-Palast prüft Mobbing-Vorwürfe gegen Meghan

Der Buckingham-Palast geht einem Medienbericht über Mobbing-Vorwürfe gegen Herzogin Meghan nach.

Palast ist "sehr beunruhigt"

Der Palast zeigte sich in einer Reaktion "ganz klar sehr beunruhigt" über die Vorwürfe gegen Meghan. Das Personalteam werde die im Artikel geschilderten Umstände prüfen und das Gespräch mit den aktuellen und früheren Mitgliedern der Belegschaft suchen. Der königliche Haushalt habe seit etlichen Jahren ein Regelwerk, das einen würdevollen Umgang am Arbeitsplatz vorschreibe. Mobbing oder Schikane würden daher nicht geduldet.

"Schockierende Dinge": Interview mit Oprah

Meghan und Prinz Harry hatten im vergangenen Jahr ihre königlichen Pflichten niedergelegt und ein neues Leben in Kalifornien begonnen. Erst kürzlich gab der Palast bekannt, dass ihre Trennung vom Königshaus endgültig sei - ihre royalen Pflichten werden sie nicht wieder aufnehmen. Das Paar gibt auch militärische Ehrentitel und Schirmherrschaften auf, die sie im Namen der Queen innehatten. Als Grund für ihren Rückzug gaben sie unerträgliche Einmischungen in ihr Leben und rassistische Haltungen in den britischen Medien gegenüber Meghan an, deren Mutter Afroamerikanerin ist.