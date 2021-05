Buchpräsentation von Eva Schmidt im Landestheater Versuch über die Einsamkeit

Bregenz. Am Donnerstag las Eva Schmidt auf Einladung des Franz-Michael-Felder-Archivs der Vorarlberger Landesbibliothek aus ihrem neuen Buch „Die Welt gegenüber“ im T-Café des Vorarlberger Landestheaters. Der Abend wurde moderiert von Jürgen Thaler, dem Leiter des Felder-Archivs.

Eva Schmidt erzählt in ihrem Roman mit Empathie und Zurückhaltung von Menschen, die neben anderen leben, einander nah genug um sich einsam zu fühlen, weit genug voneinander um sich zu beobachten: aus Neugier, aus dem Bedürfnis nach Berührung oder Intimität, aus Lust an der Überschreitung. Der Blick auf ihre Figuren und die Sprache in der sie lebendig werden, sind provozierend klar. So klar, dass darin nach und nach Ahnungen spürbar und Risse erkennbar werden. Leise Irritationen zeigen sich, die noch das Alltäglichste in unserem Leben in eine gespenstische Atmosphäre kippen lassen und in ein Erschrecken darüber, wie allein wir sind. Zur Lesung kamen Irmgard Bickel, Christine Breuss, Marlies Fessler und Gertrud Gfader. Unter den leider nur 50 erlaubten Zuhörern waren auch Walter Gmeiner, Elisabeth Hagen, Andrea Kopf und Klaus Lenz waren im Publikum.