Buchpräsentation V#37 ULYSSES am 14. Oktober um 19.00 Uhr

liteatur:vorarlberg, Interessensgemeinschaft der Vorarlberger Autor:innen, geben einmal im Jahr eine eigene Publikation zu bestimmten Themen heraus.

Over there, on those tracks, the fate of Ulysses was decided in 1915, bemerkte Joyce 1932 bei einem Besuch in Feldkirch als Anspielung darauf, dass er während des 1. Weltkriegs mit dem Romanvorhaben im Gepäck auf der Fahrt nach Zürich bei der Grenzkontrolle am Bahnhof Feldkirch nur knapp der Verhaftung entkommen war. 100 Jahre nach dem Erscheinen des Ulysses wurden Vorarlberger Autor:innen gebeten, sich mit diesem Jahrhundertwerk auseinanderzusetzen.