Buchpräsentation Ulrike Lunacek im Gespräch mit Katy Bayer

Bregenz (BRK) – Am Dienstag, 29. November 2022, um 19 Uhr findet in der Stadtbücherei Bregenz, Gerberstraße 4, die Buchpräsentation von Ulrike Lunacek im Gespräch mit Katy Bayer „ZWEI GRÜNE LEBEN. Vater und Tochter in Umbrüchen, Aufbrüchen und Wendezeiten“ statt.

Eine Zeitreise durch Jahrzehnte von Landwirtschafts- und Ökologiegeschichte

Die Wirtschaftswunderjahre waren geprägt vom Glauben an endloses Wachstum – auch und gerade in der Landwirtschaft. Heinrich Lunacek arbeitet sich ab den 1950er Jahren vom Praktikanten in Molkereien bis zum Generaldirektor der ÖRWZ (heute RWA, Raiffeisen Ware Austria) hoch. Seine Tochter Ulrike indes reist als junge Erwachsene durch Südamerika, taucht Ende der 1970er Jahre in die (entwicklungs-)politisch-feministische Aktivist:innenszene ein – und gerät mehr als einmal mit ihrem konservativ eingestellten Vater aneinander.

Sie zeichnet ein einfühlsames, detailreiches Porträt ihres Vaters, spricht mit vielen Zeitzeug:innen und Wegbegleiter:innen und lässt so die Entwicklungen in der Agrar- und Landwirtschaft der Nachkriegszeit genauso Revue passieren wie ihren eigenen Weg, der sie 1995 zu den Grünen und in die Partei- und Parlamentspolitik führte. Nicht zuletzt geht Ulrike Lunacek auch der Frage nach, welche Positionen ihr Vater wohl heute angesichts der vielfältigen Krisen der Gegenwart vertreten würde.

Ulrike Lunacek, geboren 1957 in Krems, ist gelernte Dolmetscherin für Englisch und Spanisch und langjährige feministische, entwicklungspolitische und LGBTIQ+-Aktivistin. Von 1995 bis 2020 war sie zuerst Bundesgeschäftsführerin, dann Nationalrats- und schließlich Europaabgeordnete der österreichischen Grünen, von 2014 bis 2017 auch Vizepräsidentin des Europaparlaments, und 2020 Staatssekretärin für Kunst und Kultur. Ulrike Lunacek lebt heute als freiberufliche Autorin und Moderatorin in Wien. Sie ist u.a. Obfrau des Vereins Frauen*solidarität, Vorstandsmitglied im Wiener Forum Demokratie und Menschenrechte sowie stellvertretende Vorsitzende im Bürger*innenforum Europa.

Buchpräsentation Ulrike Lunacek im Gespräch mit Katy Bayer „ZWEI GRÜNE LEBEN. Vater und Tochter in Umbrüchen, Aufbrüchen und Wendezeiten“

Dienstag, 29. November 2022, 19 Uhr

Stadtbücherei Bregenz | Gerberstraße 4