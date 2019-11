BuchprÃ¤sentation â€“ Neue Bregenzer Schriftenreihe

Bregenz (BRK) – Am Donnerstag, 14. November 2019, 19.30 Uhr wird der erste Band der neuen Bregenzer Schriftenreihe in der Stadtbücherei Bregenz, Filiale Vorkloster, Rheinstraße 53, feierlich präsentiert.

Mit der Herausgabe der Schriftenreihe fördert das Stadtarchiv die Erforschung der Stadtgeschichte, regt zur Beschäftigung mit Zukunftsfragen an und trägt so zur Bildung einer gemeinsamen Stadtidentität bei.

Hans Platzgumer liest eine Passage aus seinem Roman „Am Rand“, die in der Schriftenreihe abgedruckt ist. Er schildert darin einige Eindrücke aus der Zeit, als er in der Südtiroler Siedlung seiner Heimatstadt Innsbruck lebte.

Inhalt:

• Thomas Klagian, Ein Streifzug durch die Geschichte von Rieden-Vorkloster

• Meinrad Pichler, Vorkloster: Die Entstehung einer Industrielandschaft

• Barbara Grabherr-Schneider und Barbara Motter, Rieden-Vorkloster als Schauplatz der Industriegeschichte

• Hans Platzgumer, Aus dem Roman „Am Rand“

• Helmut Kuëss, Stadtplanung/Stadtentwicklung in Bregenz-Vorkloster. Eine Reflexion

• Helmut Tiefenthaler, Das Feldmoos – Erinnerung an ein verlorenes Naturparadies

• Helmut Tiefenthaler, Streuobstwiesen

• Christoph Volaucnik, Das Kloster Mehrerau und Bregenz

• Walter Gohli, Willibald Braun in Bregenz