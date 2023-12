Buchpräsenation: „Der Phantast in der Vorhölle“

Der Ludescher Eduard Fritz, der von 1865 bis 1951 gelebt hat, träumte schon als Kind von großen Ländereien.

Über sein spannendes Leben wurde nun in der Reihe „Walgau-Schriften“ ein Buch gestaltet, federführend war dabei Dieter Petras: „Der Phantast in der Vorhölle“ wird am Mittwoch, 6. Dezember, um 19 Uhr im Wolfhaus-Dachboden präsentiert.