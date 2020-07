Buch über Rankweiler USA-Auswanderer präsentiert

Am Mittwoch, 16. Juli 2020, wurde im Vinomnasaal der neue Band 18 der „Reihe Rankweil“ präsentiert. Es trägt den Titel „Hoffnung Amerika – Von Rankweil in die USA. 1840 – 1938“ und wurde im Auftrag der Marktgemeinde von Historiker Meinrad Pichler verfasst.

Untermalt mit zahlreichen Fotografien präsentierte Autor Meinrad Pichler sein neuestes Werk als packende Dokumentation einer Zeit, in der der „Mythos Amerika“ einen ganz besonderen Reiz ausübte: Rund 360 RankweilerInnen – vorwiegend Männer – packte ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges das Amerika-Fieber. In Übersee wartete jedoch nicht immer nur das erhoffte Glück auf sie. Die Arbeitstage waren lang und hart, die Suche nach einer Partnerin war den Vorarlbergern oft unmöglich.Häufig wurden deshalb unbekannte Frauen der Heimat als Bräute nachgeschickt. Und während so manch eine/r wieder nach Vorarlberg zurückkehrte, ließen andere ganze Familienclans nachreisen.