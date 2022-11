Buch & Handgmacht im Göfner bugo

Ein Wochenende rund ums Buch für die ganze Familie

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen des Buches und toller handgefertigter Geschenksideen in der bugo Bücherei und im Konsumsaal Göfis. Seit vielen Jahren ist die Buchausstellung in Göfis ein Geheimtipp für Leseratten und Menschen, die das Besondere mögen. Eine Riesenauswahl an Kinder-, Jugend- und Weihnachtsbüchern sowie Romanen und Sachbüchern für Erwachsene standen zum Schmökern und Kaufen bereit. Feines Kunsthandwerk aus Natur, Garten und Werkstatt sowie Kulinarisches zum Verwöhnen aus Göfis ergänzten das vielseitige Angebot.

Die vielen Besucherinnen und Besucher schätzten das abwechslungsreiche Angebot, das feine Ambiente und stärkten sich in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und köstlichen hausgemachten Kuchen und Torten! Ein wunderbares Wochenende für die ganze Familie im Göfner bugo!