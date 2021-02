„Buch der Psalmen“ wurde präsentiert

Im Jahr der Bibel entstand ein handgeschriebenes, gemeinschaftliches Werk.

Dornbirn. Das Buch mit 150 Psalmen, von Hand geschrieben, wurde beim Sonntagsgottesdienst am 21. Februar in der Hatler Kirche präsentiert. Martina Lanser, Gemeindeleiterin der Pfarre Hatlerdorf, hatte die Idee dazu. Inspirieren ließ sie sich vom Projekt der Corona-Bibel in St. Gallen, das im Frühjahr 2020, im Jahr der Bibel, gestartet wurde. Ebenso inspirierend war für sie die große Bibelausstellung in Dornbirn. Ihre Begeisterung für das handgeschriebene Buch war ansteckend und zog weite Kreise. „Es war beeindruckend, wie sich Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes spontan bereiterklärt haben, mitzumachen“, erzählt Martina Lanser von der Entstehung der Manuskripte bis zum gebundenen Werk. Auf diese Weise ist ein einzigartiges Buch entstanden, das die Gemeindeleiterin mit großer Freude präsentierte. Angetan von der Idee und Umsetzung war auch Bischof Benno Elbs, der dem Buch das Vorwort, ebenso handgeschrieben, widmete. In einer Zeit der Digitalisierung, in der das Schreiben von Hand aus der Mode gekommen sei, misst der Bischof diesem Buch einen besonderen Stellenwert bei: „So erhalten die biblischen Texte eine ganz persönliche Note, die von Glaube, Trauer und Freude, vom Gelingen und Nichtgelingen des Lebens, besonders aber von der Hoffnung, die Menschen in Gott setzen, Zeugnis geben.“