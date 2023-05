Bludenz. Mit einem musikalischen Spaziergang wird am Samstag, 3. Juni, die Bludenzer Innenstadt zur Hochburg der Blasmusik.

Elf Musikkapellen aus der Region lassen an mehreren Standorten die Alpenstadt mit böhmischer Musik erklingen.

Das Bludenzer Kulturbüro lädt am Samstag, 3. Juni, zum Blasmusikfest der besonderen Art ein. Beim musikalischen Spaziergang können Liebhaber*innen böhmisch-mährischer Musik an fünf Standorten in der Innenstadt den Klängen von insgesamt elf regionalen Musikkapellen lauschen. Die Vorbereitungen des Kulturbüros und Mitorganisator Günter Tschenett, Obmann der Bauernkapelle der Stadtmusik Bludenz, laufen auf Hochtouren.

Am Vorplatz der Remise Bludenz wird das Blasmusikspektakel um 11 Uhr feierlich eröffnet. Anschließend spielen zeitgleich über 80 Musikant*innen an den fünf Standorten Remise-Vorplatz, St.-Anna-Straße, Rathausgasse, Josef-Wolf-Platz und Sturnengasse bis 16 Uhr auf. Der böhmisch-mährische Klanggenuss geht am Remise-Vorplatz in eine weitere Runde und sorgt für einen gemütlichen Ausklang bis 19 Uhr.

„Ich freue mich auf hochkarätige Blasmusik und eine großartige Stimmung in Bludenz. An den schönsten Orten der Altstadt können Besucher*innen elf hervorragende Musikkapellen entdecken. Ein großes Dankeschön gilt unseren Sponsoren für dieses Event, allen voran unserem Hauptsponsor, der Sparkasse Bludenz, die uns über das ganze Jahr ein vielseitiges Kulturangebot ermöglicht“, zeigt sich Kulturstadtrat Cenk Dogan begeistert.

Für Bewirtung in der ganzen Altstadt ist durch die Bludenzer Gastronomie gesorgt. Die Veranstaltung des Kulturbüros findet bei freiem Eintritt statt. Bei Regenwetter wird das Musikfest auf Samstag, 10. Juni, verschoben

Fact-Box:

Samstag, 3. Juni 2023 | Bludenzer Altstadt

Musikalischer Spaziergang “b’sundrig – böhmisch – z’Bludaz“

Freier Eintritt!

Bei Regenwetter wird die Veranstaltung auf den 10. Juni 2023 verschoben!

11 Musikkapellen

insgesamt 170 Musikantinnen – teilweise aus ganz Vorarlberg - 5 Standorte in der Bludenzer Innenstadt - zeitgleich spielen bis zu 84 Musikantinnen

Programm:

REMISE-VORPLATZ

11.00 Uhr Eröffnung

11.15-13.30 Uhr Bauernkapelle der Stadtmusik Bludenz

13.30-16.00 Uhr Die Saminataler

16.30-19.00 Uhr Davenna 7

ST.-ANNA-STRASSE

11.15-13.30 Uhr Bauernkapelle der Sonnenberger Harmoniemusik Nüziders (Termin am 3. Juni)

11.15-13.30 Uhr: Bürserberger Volksmusikanten (Ausweichtermin am 10. Juni)

13.30-16.00 Uhr: Walser Powernkapelle

RATHAUSGASSE

11.15-13.30 Uhr Bürser Schroffa Buaba

13.30-16.00 Uhr Kleine Harmonie der Militärmusik Vorarlberg

JOSEF-WOLF-PLATZ

11.15-13.30 Uhr bö-mix Böhmische Blasmusik und mehr …

13.30-16.00 Uhr MUTALmusig