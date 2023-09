Brutaler Angriff in Hard: Radfahrer attackiert

In der Nacht des 28. August 2023 wurde ein 33-jähriger Mann in Hard Opfer eines brutalen Angriffs.

Gewaltakt vor Tankstelle

Die drei Männer stiegen aus dem Fahrzeug aus und griffen den Radfahrer unvermittelt an, selbst als er bereits am Boden lag. Laut dem Opfer führte einer der Angreifer einen Schlagstock bei sich. Nach dem brutalen Überfall flüchteten die Täter in Richtung Bregenz in ihrem weißen Pkw.