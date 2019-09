Brunold und Keck gaben gutes Debüt im Nationalteam

Einen mehr als geglückten Einstand im ÖFB Frauen Unter-19- Nationalteam feierte FC Mohren Dornbirn Spielerin Carina Brunold und Anna Keck.

In den freundschaftlichen Länderspielen in Dublin (2:0 und 2:1 Sieg für Österreich) standen mit Carina Brunold und Magdalena Anna Keck gleich zwei Spielerinnen vom FC Mohren Dornbirn im österreichischen Frauen Unter-19-Nationalteam. Carina Brunold kam in beiden Länderspielen im Mittelfeld zum Einsatz. Einmal 45 Minuten und einmal 20 Minuten spielte Brunold und präsentierte sich in einer sehr guten Form. Magdalena Anna Keck spielte im zweiten Spiel die letzten fünfzehn Minuten im Angriff und durfte mit ihrer Leistung auch zufrieden sein. Beim Start der Qualifikationsspiele für die Unter-19 UEFA Europameisterschaft der Frauen wird Carina Brunold und höchstwahrscheinlich auch Magdalena Anna Keck im rot-weiß-roten Aufgebot stehen