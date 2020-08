Brüderpaar nach Drogen-Konsum nackt unterwegs

Am Mittwochabend hielt die Stadtpolizei St.Gallen zwei nackte Personen an. Es stellte sich heraus, dass diese im Vorfeld vermutlich Drogen konsumiert hatten. Die zwei Brüder im Alter von 26 und 32 Jahren mussten die Nacht auf dem Polizeiposten verbringen.

Am Mittwoch um 20 Uhr erhielt die Stadtpolizei St.Gallen die Meldung von einem Anwohner im Gebiet St.Georgen, dass in seiner Wohnung ein fremder Mann stehe, welcher sich ausziehe. Beim Eintreffen der Polizei saß der Mann nackt auf dem Sofa und konnte auf Fragen kaum eine Antwort geben. Er gab lediglich an, mit seinem Bruder im Wald LSD konsumiert zu haben. Wo sich sein Bruder nun befinde, wisse er nicht. Dieser wurde jedoch bereits drei Stunden zuvor durch eine Patrouille angehalten und befand sich auf dem Polizeiposten.