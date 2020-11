Brücke zu einem selbstbestimmten Leben

Der Verein Persönliche Assistenz Vorarlberg lud kürzlich zur Generalversammlung ins Martinsparkhotel.

Dornbirn. „Das gemeinsame Ziel bleibt unverändert: „Barrieren beseitigen, Teilhabe ermöglichen und Chancengleichheit sicherstellen“, so lautete der Eintrag im Gratulationsbuch von Landeshauptmann Markus Wallner. Der Verein „Persönliche Assistenz Vorarlberg“ feiert heuer Jubiläum – seit zehn Jahren vermitteln die Mitarbeiter „Persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung in Vorarlberg“. Dementsprechend bildete die die diesjährige Generalversammlung noch einmal einen ganz besonderen Anlass auf die wichtige Arbeit des engagierten Teams zurückzublicken.

Ab Beginn 2018 wickelte die Servicestelle auch die Integrationshilfeleistungen Bedarfserhebung Persönlicher Assistenz, Persönliche Assistenz zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Peer-Beratung für das Land Vorarlberg ab. Bis Ende 2019 wurden dabei 87 Bedarfserhebungen und 7 Peer-Beratungen durchgeführt. „Mit Start der Integrationshilfe PA zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist es auch zu einer Steigerung der vermittelten Assistenzstunden gekommen und im laufenden Jahr 2020 wird die 30.000 Stunden-Marke überschritten werden – trotz Corona“, zeigte sich Nitz stolz und bedankte sich bei allen, die bei diesen Erfolgen mitgewirkt haben.

Im Anschluss folgte ein Vortrag von Landesrätin Martina Rüscher, die zuerst auf die allgemeine gesundheitliche Situation in Vorarlberg einging und sich beim Verein zudem bedankte, dass man trotz der neuen Corona-Regeln zahlreiche Veranstaltungen durchführte. Für das kommende Jahr lud Rüscher die Verantwortlichen ins Landhaus ein, um ein Konzept für ein „Persönliches Budget“ zu erarbeiten. Und Persönliche Assistenz zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll auch für Menschen, die noch zu Hause leben geöffnet werden. Hier sei die Abteilung IVa schon daran das Konzept auszuweiten. In einer anschließenden Diskussionsrunde, wurde dann angeregt u.a. über bessere soziale Absicherung und Fixanstellung der Persönlichen Assistenten diskutiert. Und auch ein weiteres Anliegen nahm Landesrätin Rüscher als Anregung mit: „Besonders die Einschränkung der Integrationshilfeleistung ´Persönliche Assistenz zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben´ auf das erwerbsfähige Alter muss aus meiner Sicht geändert werden.“