Brücke und Unterführung werden saniert

Bei der Brücke und der Bahnunterführung an der Landesstraße zwischen Altach und Götzis kommt es in den kommenden Monaten zu umfangreichen Sanierungsarbeiten.

Die täglichen Belastungen haben auch an der Bahnunterführung ihre Spuren hinterlassen und so machen Mängel bei der Betondecke, Chlorideintrag im Beton sowie auf der Fahrbahn und ein mangelhafter Belag eine umfangreiche Sanierung notwendig. Mit Beginn dieser Woche starteten bereits die Arbeiten beim in die Jahre gekommenen Bauwerk und so werden in den kommenden Wochen die Betonwände mit Hochdruckwasserstrahlern abschnittsweise abgetragen und gereinigt. In weiterer Folge wird auch der Fahrbahnbelag erneuert, es werden Bewegungsfugen eingebaut, die Geh- und Radwege instandgesetzt und auch die Beleuchtung wird erneuert und modernisiert.