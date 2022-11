Bruchlinien - Lesung mit Jutta Rinner-Blum und Harfenmusik von Linda Motazed

am Mittwoch, dem 16. November 2022, um 20.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

Der Leser fühlt sich tief berührt in der Mitte seiner Seele, erkannt und verstanden in dem Tiefen, das in jedem von uns wohnt und das diese begnadete Dichterin so meisterlich in Worte zu fassen vermag. In den Bruchlinien werden Menschen geschildert, die sich in schmerzhaften und herausfordernden Situationen befinden und durch innere oder äußere Veränderungen oder Umwertungen ihrem Leben eine neue Perspektive geben.