Brot, Kuchen und Sekt zum Jubiläum

Frühstück anlässlich 20 Jahre Bücherei Übersaxen

Übersaxen. Mittlerweile ist es zwanzig Jahre her, als die damalige Gemeindesekretärin Hanni Lins, den damals wie heute im Amt befindlichen Bürgermeister Rainer Duelli zur Einrichtung einer eigenen Dorfbücherei im wahrsten Sinne des Wortes überredete. Als erster Standort diente das alte Postamt, mit der Errichtung des Dorfzentrums übersiedelte man 2004 dorthin und fühlt sich seitdem in den Räumlichkeiten pudelwohl. Zum 20 Jahr Jubiläum lud das Bücherei Team rund um Leiterin Sigrid Duelli zu einem gemütliche Geburtstags Frühstück, geladen waren neben den Mitarbeitern vor allem auch die langjährigen treuen Kunden, von denen zahlreiche auch der Einladung folgten. Bei feinen Broten mit Butter und Marmelade, dem einen oder anderen Kaffee und abgerundet durch ein Glas Sekt stieß man so auf den Geburtstag der Bücherei an und erinnerte sich an die vergangenen Jahre. Auf einen Besuch schaute dann auch Gemeindeoberhaupt Duelli vorbei, der sich beim Team für ihren stets intensiven Einsatz bedankte und die beiden noch immer aktiven Gründungsmitglieder Annelies und Monika Scherrer mit einem Blumenstrauß überraschte. Nicht fehlen durfte dann natürlich der Kuchen zum Jubiläum, selbstverständlich zierten diese dann 20 brennende Kerzen. CEG