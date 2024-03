Bronzemedaille für HSC-Ladies

Die Damen des SC SAMINA Hohenems beendeten ihre erste komplette Saison in der DEBL2 auf dem tollen dritten Endrang.

Im ersten Halbfinalspiel trafen die „Mädels“ von Ems-Coach Michael Kohler am Samstag Nachmittag auf die Spielgemeinschaft Kitzbühel/Kufstein. Die Grunddurchgangssieger starteten von Beginn mit ordentlich Druck ins Spiel und bescherten HSC-Keeperin Rosalie Eberle jede Menge Arbeit. Die Emser Torfrau hielt was es zu halten gab, aber gegen das Adler-Bollwerk war sie am Ende machtlos. Nach dem ersten Drittel führten die Gastgeberinnen bereits mit 3:0 und dominierten auch in weiterer Folge das Spiel klar. Am Ende leuchtete ein 7:0 für Kitzbühel/Kufstein von der Anzeigentafel des Sportparks in der Gamsstadt.