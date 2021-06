Bronze für Dornbirns Slowpitcher

Das Slowpitch-Team der Dornbirn Indians holt sich den dritten Platz bei der ÖM.

Nach einigen Jahren Pause bestritt das Slowpitch-Team der Dornbirn Indians ihr Comeback bei einer ÖM. Das Team zeigte über die drei Turniertage sehenswerte Plays und durchwegs gute Leistungen. Die Belohnung dafür war Platz drei im acht Spiele umfassenden Grunddurchgang. In den Playoffs wurden dann zuerst die SG Grass Monkeys 16-0 besiegt, im Spiel um den Einzug ins Finale mussten sich die Indians aber gegen das starke und sehr routinierte Team der Rubberducks aus Wiener Neustadt 25-33 geschlagen geben. Am Ende jubelte man aber über die Bronzemedaille, die damit ins Ländle ging.

Die Premiere der „Sport Austria Finals“ war auch eine Premiere für die Austrian Baseball Softball Federation, die zum ersten Mal in Graz eine Österreichische COED Slowpitch Meisterschaft ausgetragen hat. Bereits in der Vorrunde wurden die Linzerinnen und Linzer ihrer Favoritenrolle gerecht und holten am Ende verdient die Krone nach Oberösterreich.