Bronze bei Bundesmeisterschaften

Sportmittelschüler aus Nenzing konnten sich im Faustball österreichweit behaupten

Die Sportmittelschule Nenzing surft weiter auf der Erfolgswelle: Nach den großartigen Erfolgen in Basketball, Tischtennis, Volleyball, Leichtathletik, Drei-mal-drei-Basketball und Tennis folgten Anfang Juni zwei Titel in der Vorarlberger Faustball Schulmeisterschaft. Als Belohnung durften Moritz Gantner, Lukas Marte, Matteo Kircher, Manuel Kuster, Leander Scheger, Leandro Leitner und Emilian Allgäuer mit ihrem Sportlehrer Rainer Schallert Vorarlberg bei der Faustball Bundesmeisterschaft in Böheimkirchen, Niederösterreich vertreten. Obwohl die Nenzinger Burschen keinen einzigen Vereinsspieler in ihren Reihen haben, begeisterten sie mit grandiosem Einsatz, Nervenstärke, tollen Abwehrparaden und sehenswerten Angriffsbällen die zahlreichen Faustballfans und kehrten sensationell als drittbeste Schule Österreichs mit der Bronzemedaille ins „Ländle“ zurück.