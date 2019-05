Bromastraße musste saniert werden

Aufgrund gröberer Asphaltschäden musste die Gemeindestraße in den vergangenen Wochen erneut saniert werden.

Vor allem die Trockenheit im vergangenen Jahr hat der Bromastraße schwer zu schaffen gemacht und dem Untergrund das Wasser entzogen. Dadurch ist es zu Rissen und Schäden im Asphalt gekommen, welche der Bauhof der Gemeinde immer wieder provisorisch ausbessert. In den vergangenen Wochen wurden nun aber einzelne Abschnitte total saniert werden. „Die Kosten für die Sanierung der Bromastraße belaufen sich auf rund 31.500 Euro und die Arbeiten konnten dieser Tage abgeschlossen werden“, so Hannes Oberhauser vom Bauamt der Gemeinde Koblach.

In Koblach wird aber weiter an der Infrastruktur gebaut und so laufen derzeit die Erschließungsarbeiten (Straßenbau, Wasser, Kanal) in den Umlegungsgebieten „Mittelsand“ und „Neuburg-Isel“ auf Hochtouren. MIMA