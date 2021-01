Brite tot in Berghütte aufgefunden

36-Jähriger starb in der Sarotlahütte an Kohlenmonoxid-Vergiftung.

36-Jähriger starb in der Sarotlahütte an Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Zwei Arbeiter haben am 12. Jänner in einer Berghütte in Bürs eine gefrorene männliche Leiche entdeckt.

Wie die Vorarlberger Polizei am Montag bekannt gab, handelt es sich bei dem Toten um einen 36-jährigen Briten, der in Brand wohnte und arbeitete. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Mann nach dem 15. November in die Hütte eingedrungen sein und den Ofen eingeheizt haben. Letztlich starb der Mann an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Ofenrohr war dicht gemacht

Die sogenannte Sarotla-Hütte liegt auf 1.611 Meter Seehöhe, sie wird jeweils am 15. November winterfest gemacht. Dazu gehört auch, dass das Ofenrohr im Außenbereich abmontiert und die entsprechende Öffnung mit einer Platte dicht gemacht wird. Das dürfte der Brite nicht gewusst haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann in die Hütte eindrang, um sich zu verpflegen und eventuell dort zu nächtigen. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.