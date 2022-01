Schrecklicher Verdacht nach Horror-Unfall in Villach

Jetzt ermittelt die Polizei gegen eine 37-jährige Vorarlbergerin, die in Villach für den Tod einer Mutter und ihres Kindes verantwortlich sein soll.

Am Samstagabend sind in Villach eine 43 Jahre alte Frau und ihr fünfjähriger Sohn von einem Auto angefahren und getötet worden. Möglicherweise handle es sich dabei aber nicht um einen "normalen" Verkehrsunfall, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, am Sonntag gegenüber der APA erklärte. Es gilt noch einige Dinge zu klären: "Einige Umstände haben uns zu denken gegeben, deshalb hat das Landeskriminalamt Kärnten die Ermittlungen übernommen."