Mutter und Sohn (5) bei Verkehrsunfall in Villach getötet

Eine 43 Jahre alte Frau aus Villach und ihr fünfjähriger Sohn sind am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Villach in der St. Johanner Höhenstraße getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden, die zu Fuß unterwegs waren, vom Auto einer 37-jährigen Frau aus Vorarlberg angefahren. Die beiden erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die St. Johanner Höhenstraße gilt als beliebter Spazierweg.