Bring mir Glück Schornsteinfeger, bring mir Glück

Mit beliebten Schlagern, kühlen Erfrischungen und knusprigen Grillstücken startete Zämma leaba Götzis am Dienstag, 11. September, um 15:00 Uhr wieder in sein buntes, generationsübergreifendes Herbstprogramm.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der verschiedenen Götzner Wohngruppen fanden sich mit ihren Angehörigen und zahlreichen unterstützenden Händen pünktlich ein, um den Nachmittag mit altbekannten Volksliedern und Schlagern schwungvoll zu begehen. Denn obwohl dieser Nachmittag unter dem Deckmantel „Seniorenhock“ läuft, ließ sich eine Bewohnerin von Horst Amann, Mitarbeiter in der Tagesbetreuung, zu einem Tänzchen motivieren. War das nicht möglich, bot Schunkeln und Mitsingen auf jeden Fall einen Ausgleich. Ein Blick in die Runde überzeugt, ältere und hochbetagte Menschen wirken durch das gemeinsame Musizieren munterer, wacher, motivierter und beweglicher als sonst. Überhaupt spielt Singen eine große Rolle im Haus der Generationen. „Es vergeht kein Tag ohne Musik“, erzählte Johanna Kolar vom Team Zämma leaba, „meistens wird abends, nach dem Revue passieren lassen des Tages, noch das eine oder andere Lied gesungen.“

Begrüßt wurden Bewohner und Gäste durch DGKP Marlene Domig in Vertretung von Geschäftsführer Achim Steinhauser und Pflegedienstleiterin Simone Fleisch, die terminlich anders gebunden bzw. in Urlaub waren. Das tat aber dem Nachmittag keinen Abbruch, denn die Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen sind gewohnt im Team selbstständig zu agieren, ein Auge darauf zu haben, was Not tut, aber soviel wie möglich Selbstverständlichkeit und Normalität ins Leben einfließen zu lassen. Gut gelaunt und souverän, mal im Dirndl und in der Lederhose, mal in Küchenschürze oder sommerlichen Outfit, erfüllten alle ihre unterschiedlichen Aufgaben. Ein Team, das motiviert seinen Aufgaben nachkommt und Unterstützung von außen willkommen heißt.