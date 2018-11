Brillantes Konzert des MV Gisingen zum Abschluss des Jubiläumsjahrs

Musikverein Gisingen begeisterte im Montforthaus mit musikalischen Leckerbissen.

Mit „Intrada Eroica“ gelang dem Musikverein ein heldenhafter Einstieg in das Konzert. Impulsiv wurde das Konzert mit dem beschwingten Marsch „A Commenda“ von Carlos Marques fortgesetzt. Mit dem tänzerischen „Consuelo Ciscar“ zollte die Musikkapelle dem spanischen Komponisten und Pianisten Ferran Ferrer Tribut. Temperamentvoll vorgetragen wurde auch „Perceval“ von Mario Bürki mit schöner Klarinette und Oboe.

Im zweiten Teil des Konzerts begab sich der Musikverein Gisingen im kühlen November weiter in den Süden. Bei „African Symphony“ zeigten sich die Musiker discotauglich. Es folgten die heißen Rhythmen der „Copacabana“ und „Children of Sanchez“, bevor das spanische Volkslied „La Cucaracha“ das begeisternde Musikprogramm abrundete. Lauter Applaus blieb nicht aus, so wurde als Zugabe noch „Berliner Luft“ gespielt.