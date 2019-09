Brillante Solisten und Quartaner

Quarta 4 Länder Jugendphilharmonie spielte Beethoven und Bruckner im Montforthaus

Beethovens Tripelkonzert für Violine, Klavier, Cello und Orchester in C-Dur op. 56 eröffnete den Abend mit einem Werk, das gleich zu Beginn vom gesamten Orchester und von den drei Solisten alles abforderte. Julia Hagen am Violoncello, Marie Isabel Kropfitsch an der Violine und Maximilian Kromer am Klavier entfachten gemeinsam einen impulsiven Wirbelwind. Einem rasanten Allegro folgte ein sehr getragenes Largo, in dem die Solisten, lediglich von Bläsern begleitet, ihre ganze Virtuosität zeigten.