Brillante Blasmusik mit Botschaft

Wenn der Wind sich dreht: Europäischer Jugendblasorchester-Wettbewerb „Crossing the winds“ begeisterte im Montforthaus - Sieger aus der Schweiz

FELDKIRCH Blasmusik aus gewohnten Prägungen herausführen, neue Perspektiven eröffnen, über den Tellerrand hinausblicken und aus traditionellen Mustern ausbrechen: Das waren die obersten Prämissen zur Teilnahme am Jugendblasorchester-Wettbewerb „Crossing the winds“, der vom Sinfonischen Blasorchester Vorarlberg initiiert wurde.

Das anspruchsvolle musikalisch-tänzerische Programm aus dem idyllischen Oberallgäu reichte von Eric Clapton bis Claude Debussy und war dem Heimatplaneten gewidmet. „Unsere Erde droht unter unseren Füßen wegzuschmelzen“, so der eindringliche Appell. „Tears in Heaven“ eröffnete den Auftritt aus Sonthofen, der mit Digeridoo-Klängen von Christian Linke in die glühende Hitze Australiens und später mit Alphörnern wieder in die Heimat führte. Mit einem Blasmusik-Medley über die Punkrock-Band „Rage Against the Machine“ rief die junge Musikkapelle daraufhin offen zum Widerstand gegen den Klimawandel auf.