Brillant ins Frühjahr musiziert

Musikverein Altenstadt, Steven Mead und Marco Pierobon begeisterten im Montforthaus

Nach der Pause überraschte der Musikverein mit einer virtuosen Kinderbuchvertonung. Dabei las Bettina Barnay die aufregenden Geschichten des putzfaulen Maulwurfs vor, der vor dem Frühjahrsputz flieht und das erste Mal in seinem Leben einen Fluss sieht. Die Komposition zum Kinderbuch „Der Wind in den Weiden“ stammt von Johan de Meij. Lebhaft gelang es dem Musikverein, die darin enthaltenen Passagen zu vertonen.

Ein weiteres Highlight war das „Led Zeppelin Classical Tribute“, in dem sich der virtuose Trompetensolist Marco Pierobon und das Orchester in die Wilden 60er Jahre begaben, als „Stairway to Heaven“ und „Whole Lotta Love“ die Herzen im Sturm eroberten. In der anschließenden Komposition „Ascension“ von Tom Davoren wurde mit der Musikkapelle eine Rakete gezündet, die ins All flog und den freien Flug zurück zur Erde ermöglichte.