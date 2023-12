Brignone holt sich Doppelsieg - Liensberger 11.

Federica Brignone feierte auch im zweiten RTL in Mont Tremblant einen Sieg vor Lara Gut-Behrami und Mikaela Shiffrin. Liensberger als beste ÖSV-Dame auf Rang 11, Kappaurer 14.

Nach dem gestrigen Sieg von Federica Brignone in Mont Tremblant in Kanada fand heute der zweite Riesentorlauf am selben Ort statt. Im ersten Durchgang hatten die Österreicherinnen mit der Spitze erneut nichts zu tun. Denn nach dem ersten Durchgang führte Petra Vlhova nur 0,05 Sekunden vor Mikaela Shiffrin und 0,29 Sekunden vor Lara Gut-Behrami. Brignone lag nach einem schweren Fehler nur auf Rang 6. Beste Österreicherin nach dem ersten Lauf war Franziska Gritsch als 12. Katharina Liensberger und Stephanie Brunner folgten auf den Rängen 15 und 16. Auch Elisabeth Kappaurer kam als 22. in den zweiten Durchgang.