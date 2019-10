Briefmarken und Stickerei

Altacher Philatelisten mit Ausstellung im KOM

Altach. Die Stickerei hat in Vorarlberg eine lange Tradition, speziell auch in Altach, wo die damals betriebenen Handstickmaschinen ab den 1870er Jahren dem damals armen Dorf einen Aufschwung und einen bescheidenen Wohlstand brachte. Die Blütezeit ist längst vorbei, der Altacher Briefmarkensammlerverein blickte im Rahmen seiner jährlichen Ausstellung aber zurück auf 150 Jahren Stickereigeschichte. Neben Exponaten der noch bestehenden Betrieben der Gemeinde, präsentierte man in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer historische Aspekte zum Thema, die Besucher konnten zudem eine personalisierte Briefmarke erwerben. Alte Bilder von Altach, eine Abteilung des Fotoclubs am Kumma und logischerweise Briefmarken rundeten den Ausstellungsreigen ab. CEG