Briefe aus der Ferne in die Heimat

Bludenz. Der Geschichtsverein, Region Bludenz lädt in Kooperation mit der Gemeinde Ludesch am Donnerstag, 13. Februar 2020 um 19.30 Uhr zu einer Lesung in den Valüna-Saal.

Die Geschichten der mehr als 3.000 aus dem Walgau ausgewanderten Männer und Frauen sind ausgesprochen vielfältig. Darunter sind viele Facetten des Scheiterns, etliche Walgauerinnen und Walgauer starben fernab der Heimat, ohne dass jemals eine Nachricht in die Heimat gelangt wäre.

Manchen gelang es aber auch, sich eine neue Existenz aufzubauen. Davon berichteten sie in Briefen an Familienmitglieder im Walgau, von denen einige erhalten sind. Eine Auswahl solcher Brief stellen Herlinde Hummer und Thomas Gamon im Rahmen einer Lesung vor. Gleichzeitig werden Hintergrundgeschichten zu den ausgewanderten Personen vorgestellt.

Donnerstag, 13. Februar 2020, 19.30 Uhr

Valüna-Saal, Gemeindeamt Ludesch