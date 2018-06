BRG Dornbirn/Schoren die Besten in der Vielseitigkeit

Im 10. Landesfinale vom Vielseitigkeitsbewerb ging der Sieg an die 2rw des BRG Dornbirn/Schoren.

Am 26. Juni 2018 wurde an der Mittelschule Wolfurt das Landesfinale des Vielseitigkeitswettbewerbs ausgetragen. Bei dieser Jubiläumsveranstaltung (10. Landesfinale in Wolfurt) ging der Sieg an die 2r2 des BRG Dornbirn-Schoren. Für die erfolgreiche Vorbereitung der siegreichen Klasse zeichneten sich die Sportlehrer Andrea Gangl und Wolfgang Prantl verantwortlich. Rang 2 ging mit der 1r1 ebenfalls an das BRG Dornbirn-Schoren, auf Rang drei landete die 2b Klasse der VMS Alberschwende. Für das Landesfinale hatten sich die besten acht Klassen aus dem Vorkampf mit fast 1.000 Schülerinnen in 38 Klassenteams über einen Fernwettkampf mit schulinterner Ergebnis-Aufnahme und einer Einsendung dieser Leistungen qualifiziert.