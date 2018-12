Misstrauensvotum gegen Theresa May

Der britischen Premierministerin Theresa May droht inmitten des Brexit-Streits das politische Aus. Sie muss sich wegen ihres Brexit-Kurses noch an diesem Mittwochabend im Parlament einem Misstrauensvotum stellen.

May zeigte sich in einer ersten Reaktion kämpferisch. Sie werde sich “mit allem, was ich habe”, zur Wehr setzen, erklärte sie. Zudem rief sie ihre Parteikollegen zu ihrer Unterstützung auf und warnte eindringlich vor den Folgen eines Führungswechsels in Großbritannien. Der Brexit würde in einem solchen Fall verzögert oder gar gestoppt werden, sagte sie.