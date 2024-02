Der Bresner Funken 2024 ist bereits wieder Geschichte. Bereits am Nachmittag kamen zahlreiche Familien zum Funkenplatz, um einerseits den Kinderfunken aufzubauen, aber auch Laternen für den abendlichen Familien-Laternenumzug zu basteln. Dieser führte mehr als 100 Personen von der Kreuzung Kirchstraße/Sennhofweg mit Laternen entlang des mit 49 Fackeln geschmückten Weges zum Funkenplatz. Die Kinder durften dort mit ihren Fackeln den Kinderfunken entzünden. Nachdem der Kinderfunken seine volle Pracht entfaltet hatte, sprang der Funken auf Hexe Xenia über, die mit pyrotechnischer Unterstützung den 49. Bresner Funken entzündete. Dieses Jahr war dann etwas Geduld gefragt, bis die Flammen die Funkensonne erreichten, doch mit einem lauten Knall wurde der Winter schließlich vertrieben.



Die Funkenzunft Brederis bedankt sich bei den zahlreichen Besuchern am Funkenplatz für Ihr Kommen und freut sich bereits jetzt auf ein Wiedersehen am 8. März 2025.