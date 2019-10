Brennpunkte des christlichen Glaubens

Gemeinsam mit dem katholischen Bildungswerk organisiert die Pfarre Nenzing unter dem Übertitel „Brennpunkte christlichen Glaubens“ drei Impulsabende.

Dafür konnte der Innsbrucker Universitätsprofessor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät, Dr. Willibald Sandler, gewonnen werden. „Mit Klima, Politik und Migration stehen wir vor gewaltigen Umbrüchen. Der christliche Glaube kann ein Fundament bieten, aber wir müssen die zentralen Inhalte tiefer verstehen, im Alltag und in Ausnahmesituationen“, heißt es dazu im Einladungstext.

Der erste Abend am Dienstag, 22. Oktober, befasst sich mit der Auferstehung, ein zweiter Abend am 5. November mit dem Thema „Sünde“ und ein letzter Abend am 19. November steht unter dem Titel „Erlösung“. Die Impulsabende sind zeitlich zwischen 19.30 und 21.30 Uhr angesetzt. Der Kursbeitrag beläuft sich auf 15 Euro pro Abend, Anmeldungen sind im Pfarrbüro (T. 05525/62243, E. pfarre-nenzing@outlook.com) möglich.