Brennpunkt Bahnhof und neuer Service für Expats

Christian Zoll, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Vorarlberg und Christoph Waibel, Dornbirner Stadtrat für die FPÖ, sind am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die Industriellenvereinigung Vorarlberg hat am Mittwoch den neuen „Expat-Service Vorarlberg“ als gemeinsame, nachhaltige Initiative gegen den Fachkräftemangel vorgestellt. Durch integrative und bürokratische Unterstützung von Expats (Expatriate: Personen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben), will man dem Fachkräftemangel wirksam entgegensteuern und mehr Fachkräfte nach Vorarlberg holen und langfristig in den Arbeitsmarkt einbinden. Christian Zoll, Geschäftsführer der IV-Vorarlberg und Vorsitzender des Vereins "Expat-Service Vorarlberg" erklärt im"Vorarlberg LIVE"-Studio, wie das genau gelingen soll.

Vergangenen Sonntag kam es am Dornbirner Bahnhof zu einer Messerattacke, bei der drei Jugendliche einen 32-Jährigen niederstachen. Der Fall hat die Debatte um Sicherheit am Bahnhof und im weiteren in Vorarlberg wieder angefacht. Der Dornbirner Stadtrat Christoph Waibel (FPÖ) hat via Facebook scharfe Kritik an der Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, der ÖVP und auch der Polizei geübt. Seit Jahren prangere er bereits die Zustände am Bahnhof Dornbirn an - Heute ist Christoph Waibel dazu bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.