Brenner aus Leidenschaft

… und mit großem Erfolg: Der Nenzinger Thomas Vith ist „Brenner des Jahres 2022“

Der Nenzinger Thomas Vith konnte es anfangs kaum glauben, als er das Briefkuvert der Landwirtschaftskammer in Händen hielt: 15 Sorten hatte er zur 29. Landesprämierung für Edelbrände eingereicht und für jede einzelne Sorte gab es eine Medaille. „Vier Mal Gold für Enzian, Vogelbeer, Jonagold und Gelbmöstler, beim Enzian war mein Edelbrand auch Sortensieger. Zudem wurden meine Erzeugnisse mit neun Silber- und zwei Bronzemedaillen ausgezeichnet. Dass ich so gut abschneide, hätte ich nicht mal im Traum gedacht“, freut sich der leidenschaftliche Brenner.

Dabei war es seine Partnerin Marietta Drexel, die ihn anfangs Gusto auf dieses Hobby machte. „Sie hat mich angespornt, mir das Fachwissen von ihrem Bruder Paul Drexel anzueignen, die ersten eingemaischten Trauben stammten aus dem Garten meiner Schwester.“ Anfangs brannte Thomas Vith bei Otto Rauch in Schlins – auch dort konnte der im Hauptberuf als Schulwart tätige gebürtige Übersaxner, der seit 16 Jahren in Nenzing lebt, viel lernen. 2013 war es dann so weit und im Haus der Familie Vith-Drexel wurde eine eigene Brennerei gekauft.