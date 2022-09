Brennender Traktor auf der Pfänderstraße

Am Montagmittag wurde die Feuerwehr Lochau zu einem brennenden Traktor auf der Pfänderstraße gerufen.

Am Montag, dem 12.09.2022, gegen 11.30 Uhr fuhr der Lenker eines Traktors in Lochau auf der Pfänderstraße bergauf in Richtung Pfänder. Am Traktor war ein Anhänger befestigt, welcher mit Kies beladen war.