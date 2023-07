Brennende Urlaubsfragen und nachhaltige Energiesysteme

Dr. Karin Hinteregger von der AK Konsumentenberatung sowie Anna Knorr und Babette Hebenstreit von der FH Vorarlberg sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

In zahlreichen Mittelmeerländern wüten aktuell Waldbrände, zahlreiche Urlaubsorte, und damit auch Urlauber, sind betroffen. Besonders dramatisch ist die Lage in Griechenland, besonders auf der Insel Rhodos. Dazu wird Dr. Karin Hinteregger, Abteilungsleiterin Konsumentenberatung bei der AK Vorarlberg am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" Fragen beantworten, die Urlauber in solchen Fällen besonders beschäftigen: Wie sieht es mit Reiserücktritten und Stornierung im konkreten Fall und allgemein bei Katastrophenfällen aus? Gibt es Anspruch auf Schadenersatz? Welche Ansprüche können Urlauber geltend machen, wenn sie in einem Reisebüro gebucht haben, wie sieht das mit Online-Buchungen aus?